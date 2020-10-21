«Просто копия мамы»: Алексей Ягудин поделился секретами красоты дочери

5-летняя Мишель накрасилась в авто, пока мама не видела.

Младшая дочь фигуриста Алексея Ягудина, несмотря на юный возраст, растет маленькой кокеткой. Девочка во всем старается подражать своей звездной маме — Татьяне Тотьмяниной. Недавно 40-летний папа крохи опубликовал в Instagram видеозапись, запечатлев мейк-эксперимент дочери. Мишель ехала с мамой в автомобиле и попутно наносила себе макияж.

В этот момент Татьяна незаметно снимала девочку на камеру. А наследница знаменитого спортсмена непринужденно проводила по лицу косметической кистью. Когда Тотьмянина все-таки рассекретила себя, малышка смутилась, но быстро приняла деловой вид.

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«Едет на работу! Просто копия мамы», — отметил Ягудин.

Поклонники семьи остались в восторге от бьюти-съемки:

«Что за прелесть ! Настоящая модница», «Прелесть!! У чудесных родителей — чудесные дети», «Какая ягодка-Ягудинка! И не менее прекрасное имя», «Папочка! Выкуп с женихов можно будет брать большой».

Напомним, что у звездной пары есть старшая дочь — Елизавета. Девочке десять лет. Она, как и ее сестренка, родилась до официальной росписи родителей. Алексей Ягудин женился на Татьяне Тотьмяниной только в феврале 2016 года.