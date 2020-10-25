Держать рот на замке: Кейт Миддлтон и принц Уильям ищут домработницу

Кейт Миддлтон и принц Уильям ищут домработницу в свой особняк. Главное условие для кандидата – уметь держать рот на замке, то есть не сплетничать. И иметь возможность путешествовать. Известно, что на время школьных каникул герцоги Кембриджские уезжают из Лондона. А все остальные требования вполне обычные: наводить порядок и помогать по дому.

Как сообщает Daily Mail, вакансия была опубликована на официальном сайте королевского дворца. Прием заявок будет продолжаться до 7 ноября.

Недавно стало известно, что особняк Кейт и Уильяма в разы скромнее, чем дом, который в США купили Меган Маркл и принц Гарри. У герцогов Кембриджских в Лондоне намного меньше спален и ванных комнат, но есть лифт, который перевозит домочадцев с 1 на 4 этаж и обратно.