Королевские запреты: как Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают детей

У Кейт Миддлтон и принца Уильяма трое детей. Они воспитывают их с определенными порядками и правилами. Герцоги Кембриджские стараются больше времени проводить с наследниками на свежем воздухе, заниматься работами в саду и рисовать. Есть у них и свой список запретов.

Как сообщает Marie Claire, Кейт и Уильям запрещают детям кричать в доме, смотреть телевизор перед чаепитием и собираться спать в эмоционально-напряженном состоянии. Родители уделяют большое внимание психологическому здоровью, поэтому все, что беспокоит их детей, стараются сразу же обсудить.

Недавно стало известно, что у Кейт и принца особые привилегии в учебном заведении, которое посещают принц Джордж и принцесса Шарлотта. В то время как другим мамам и папам нельзя входить на территорию школы, герцоги Кембриджским это правило отменили.