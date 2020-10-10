Стало известно, из-за чего расстались Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кейт Миддлтон и принц Уильям встретились в стенах Сент-Эндрюсского университета и почти сразу между ними завязался роман. Королевским биографам известно, что в 2007-м году они расставались, но причину никто никогда ранее не озвучивал. Свет пролил Роберт Лейси, который работает над книгой о сыновьях принца Чарльза – «Битва братьев».

Как сообщает Daily Mail, в 2007 году Кейт трудилась помощником в одном из магазинов одежды Лондона. Принцу Уильяму тогда было 25 лет, поэтому он не был уверен в их будущем. 11 апреля будущий король позвонил девушке на работу. Будущей герцогине пришлось закрыться в комнате для персонала почти на час. Вышла оттуда она уже свободной.

По словам автора книги «Битва братьев», они не встречались на протяжении десяти недель. Все это время Уильяму было сложно начать какие-то отношения с другими девушками, к тому же он скучал по семье Миддлтон. Спустя менее чем три месяца Кейт и Уильям уже веселились на одной из вечеринок.

В ноябре 2010 года принц Уильям сделал Кейт предложение, а 29 апреля следующего года они стали мужем и женой.