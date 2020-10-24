«Так много счастья»: Наталья Водянова вместе с подросшей дочкой провела уикенд у плиты

Наталья Водянова во время карантина сидела в особняке с пятью детьми и возлюбленным Антуаном Арно. Модель незадолго на пандемии коронавируса переехала в новый дом в Париже, поэтому наслаждалась красивым интерьером и даже научилась готовить, что сблизило ее с наследниками. А недавно модель сыграла свадьбу с избранником. Они расписались в местной мэрии, а вот пышный праздник отложили до завершения эпидемии.

От медового месяца пара тоже отказалась. В начале осени Наталья посещала показы мод. Теперь у нее появилось еще больше свободного времени. На днях она сводила в музей Алесю Кафельникову — восходящую модель и дочку известного русского теннисиста Евгения Кафельникова. А вот выходные, уже по традиции, девушка посвятила детям. На этот раз она взяла кулинарный урок у повара. Водянова надела джемпер с принтом и фартук.

Ей помогала 14-летняя дочка Нева. Они готовили начинку, а также смесь для пироженых — макаруны.

Девочка тоже была в фартуке. Она исполняла указания повара, а мама ей помогала. Модель была поражена, когда в сковородку ушел целый брикет сливочного масла. В итоге у них получилась ваза сладких и красивых макарун.

«Мелочи в жизни могут принести так много счастья. Я всегда думала, что макаруны, эти маленькие французские пирожные, будет так трудно приготовить, поэтому Нева и я были очень удивлены, когда узнали, как их приготовить. Проведите пальцем по сладкому результату», — написала звезда.

Наталья не удержалась и полакомилась взбитыми сливками с венчика. Она улыбалась, наслаждаясь вкусом. Поклонники восхитились девушкой, которая устраивает такие познавательные выходные себе и дочке.