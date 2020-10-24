«И крутейшая сумочка Bottega»: Собчак похвасталась коллекцией дорогой осенней обуви

Смена сезонов и наступление холодов – прекрасный повод разобрать гардероб, что и спешат сделать многие модницы. Например, недавно провела серьезную ревизию своих обувных сокровищ оперная дива Анна Нетребко. Получилась внушительная коллекция самых разных пар, которые для звезды сцены служат постоянно – проблемы, куда выгулять красивые туфельки, у артистки нет.

Ксения Собчак, напротив, переживает, куда ей выгуливать свои сезонные обновки. Их у нее несколько, и все любимые – челси, казаки, ботинки, — дорогие, качественные и брендовые, как то предпочитает светская львица. Цена некоторых пар доходит до сотни тысяч рублей.

«Все знают, что я фанат обуви. Вот эта еще ждет своего выхода, — очень мне нравятся, ванлимовские, все жду, куда. Еще у меня есть вот эти прекрасные, Gianvito Rossi купленные. И вот эти любимцы. Когда это все сносить, непонятно», — сокрушается Собчак.

Рядом с коллекцией обуви красуется и моднейший аксессуар сезона: «Самая крутейшая сумочка Bottega», — похвасталась Собчак.

К слову, подобные вместительные сумочки Bottega Veneta с фирменным плетением-стежкой Intrecciato появились в арсенале многих звездных модниц. К примеру, у Ксении Бородиной точно такая же, только белого цвета.