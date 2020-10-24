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Дива в Москве: Нетребко в платье-футляре с блестящим декором посетила Большой театр

Оперная певица на этот раз оказалась в числе зрителей.

Дива в Москве: Нетребко в платье-футляре с блестящим декором посетила Большой театр
Анна Нетребко. Фото: Global Look Press

Анна Нетребко вновь возвратилась в Москву после гастролей в Милане. В La Scala дива мировой оперы дала несколько сольных концертов и теперь прилетела в столицу родной страны, чтобы появиться на сцене Большого театра.

Накануне артистка пришла в театр, но в качестве зрителя. Она смотрела выступление своего мужа, тенора Юсифа Эйвазова в постановке «Манон Леско». Для выхода в свет Нетребко выбрала платье-футляр с переливающимся декором и ботфорты. Вы руках модницы красовался клатч, гармонирующий с нарядом. После окончания спектакля дива запечатлелась с артистами на общем фото.

Анна Нетребко с коллегами
Анна Нетребко с коллегами. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

К слову, Нетребко открывала в сентябре театральный сезон в Большом театре. Именно после нескольких выступлений звезда оперы заболела коронавирусом и даже была госпитализирована в одну из московских клиник. Но сейчас все позади, и певица с новыми силами вернулась в работу.

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