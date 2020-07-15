«Крутая»: Бородина приобрела трендовую сумку этого сезона

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина регулярно пополняет свой гардероб модными новинками. Не так давно инстадива прикупила модную обувь этого лета – стеганые мюли Bottega Veneta, которые, по мнению стилистов, являются безоговорочным фаворитом сезона. Вслед за Бородиной такую же модель выгуляли Юлия Михалкова, Алена Краснова, Ольга Бузова, Кети Топурия и многие другие звездные модницы.

больше по теме По стопам модниц: невестка Орбакайте и подруга Тимати вслед за Бородиной выбрали трендовые мюли Обувь с открытой пяткой этим летом захватила гардеробы многих стильных звезд.

Однако Бородина на этом не остановилась. Девушка снова обратила внимание на бренд Bottega Veneta и пополнила свой гардероб сумкой, выполненной фирменной стежкой Intrecciato.

«Смотрим, что там. Красота. Прикольная? Крутая!» — покрутила-повертела Бородина обновку.

Помимо того, что телеведущая остановила свой выбор на модной модели, так она попала в самое яблочко – сумка-шопер, по экспертному мнению стилиста Влада Лисовца, является мировым бестселлером в этом сезоне.

«Сумкой номер один станут разнообразные шоперы, которые выглядят обычно легко, так, будто вы специально не продумывали стиль. Они могут быть из какого угодно материала и любого цвета, не важно. Шоперы должны весь ваш образ делать немножко из стилистики 80-х, как будто вы просто вышли за продуктами» — говорил ранее в интервью порталу Teleprogramma.pro Лисовец.

К слову, новинка, которой похвасталась Бородина, стоит немало. Цена за подобную плетеную красоту в зависимости от размера варьируется от 130 до 440 тысяч рублей.