«Как красиво, Софийка»: Ляйсан Утяшева запечатлела подросших детей в домашней обстановке

Ляйсан Утяшева уже почти восемь лет живет с Павлом Волей. Они для многих является примером идеальной семьи. Но недавно появились слухи, что юморист якобы не верен своей избраннице. Фото с артистом опубликовала Дарья Иванова, у которой не самая хорошая репутация. В СМИ вскоре появились слухи, что возможно в тот вечер резидент Comedy Club остался с Дарьей. Но спустя несколько дней Воля уехал в Санкт-Петербург с женой.

Они провели вместе два дня и продемонстрировали идиллию. Позже влюбленные также устроили совместную фотосессию и намекнули, что смеются над слухами. А теперь Утяшева посвятила выходные детям. Обычно она редко показывает малышей, но на этот раз решила похвастаться их талантами. Сначала телеведущая запечатлела, как пятилетняя София играет на гитаре, касаясь струн.

«Как красиво, Софийка! Одним пальцем, смотрите», — отметила Ляйсан.

Потом за музыкальный инструмент взялся ее семилетний сын. Мальчик тоже стала наигрывать мелодию.

«Роб, а что играешь?» — спросила его мама, но мальчик не дал ответа.

А потом экс-гимнастка показала, как ее младшая наследница читает сказку «Морозко». Как оказалось, она уже умеет произносить слова и лишь изредка ей трудно сразу соединить слога. Утяшева помогала крохе осваивать чтение. Она не скрывала, что гордится своей дочкой. Поклонников умилили редкие домашние кадры. Многие отметили, что у супругов растут очень красивые дети. Добавим, что пока пара предпочитает не показывать лицо малышей, но иногда поклонникам удается разглядеть их черты. Многие считают, что дети пошли в маму.