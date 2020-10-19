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Звездный гость

Ляйсан Утяшева в песочном тренче и с сумкой Louis Vuitton запечатлелась с Павлом Волей

Экс-гимнастка провела уикенд в Санкт-Петербурге со своим возлюбленным. Девушка после очередного выступления предстала в стильном образе.

Ляйсан Утяшева в песочном тренче и с сумкой Louis Vuitton запечатлелась с Павлом Волей
Ляйсан Утяшева. Фото: instagram.com/liasanutiasheva/

Ляйсан Утяшева состоит в браке с Павлом Волей. Их считают одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. С появлением отпрысков экс-гимнастка не стала зацикливаться исключительно на семье. Она все также посещает светские рауты, облачаясь в модные луки.

Прошедший уикенд Павел и Ляйсан провели в Санкт-Петербурге. Телеведущая приехала туда, чтобы выступить со своим шоу «Балеро». После успешного выступления экс-гимнастка сначала покрасовалась перед возлюбленным в юбке макси и толстовке оверсайз. Потом девушка надела жакет и тренч песочного цвета. Ее образ дополнила сумка Louis Vuitton, которая, к слову, стоит порядка 192 тысяч рублей.

Супруги сделали совместный кадр. Павел обнимал возлюбленную. Он к слову, старается одеваться с ней в одном стиле. На нем был кожаный пиджак. Юморист подарил жене цветы.

Ляйсан Утяшева отдохнула с мужем в Санкт-Петербурге. Фото: instagram.com/liasanutiasheva/

Поклонники восхитились парой. Многие считают, что они идеально дополняют друг друга. Напомним, что Ляйсан Утяшева родила от Павла Воли дочку Софию и сына Роберта. Обычно они не расстаются с малышами, но на этот раз, по всей видимости, выходные они провели без наследников, посвятив время друг другу.

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