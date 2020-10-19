Ляйсан Утяшева в песочном тренче и с сумкой Louis Vuitton запечатлелась с Павлом Волей

Экс-гимнастка провела уикенд в Санкт-Петербурге со своим возлюбленным. Девушка после очередного выступления предстала в стильном образе.

Ляйсан Утяшева состоит в браке с Павлом Волей. Их считают одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. С появлением отпрысков экс-гимнастка не стала зацикливаться исключительно на семье. Она все также посещает светские рауты, облачаясь в модные луки.

Прошедший уикенд Павел и Ляйсан провели в Санкт-Петербурге. Телеведущая приехала туда, чтобы выступить со своим шоу «Балеро». После успешного выступления экс-гимнастка сначала покрасовалась перед возлюбленным в юбке макси и толстовке оверсайз. Потом девушка надела жакет и тренч песочного цвета. Ее образ дополнила сумка Louis Vuitton, которая, к слову, стоит порядка 192 тысяч рублей.

Супруги сделали совместный кадр. Павел обнимал возлюбленную. Он к слову, старается одеваться с ней в одном стиле. На нем был кожаный пиджак. Юморист подарил жене цветы.

Поклонники восхитились парой. Многие считают, что они идеально дополняют друг друга. Напомним, что Ляйсан Утяшева родила от Павла Воли дочку Софию и сына Роберта. Обычно они не расстаются с малышами, но на этот раз, по всей видимости, выходные они провели без наследников, посвятив время друг другу.