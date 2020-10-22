Оделись в одном стиле: Утяшева устроила фотосессию с Волей на фоне слухов об измене

Телеведущая долго отмалчивалась, но в итоге дала понять, что полностью уверена в муже.

Ляйсан Утяшева в ноябре отметит восьмую годовщину со дня свадьбы с Павлом Волей. Эту пару многие считают в шоу-бизнесе самой крепкой. Юморист неустанно признается в любви своей избраннице со сцены. Также она помогает ей воспитывать дочку Софию и сына Роберта и остается с ними, когда телеведущая весь день проводит на работе. Но недавно стало известно, что Воля провел вечер с некой Дарьей Ивановой. Когда она выложила фото с комиком, то пользователи Сети заподозрили парочку в романе.

Сам Павел отмалчивался, а потом уехал на несколько дней в Санкт-Петербург с возлюбленной. Он поддержал Утяшеву перед выступлением с шоу «Балеро», а также появился с ней на рок-балу. Поклонники успокоились, так как увидели, что супруги все еще вместе. А по возвращении в Москву, Ляйсан снялась в фотосессии с мужем. Она облачилась в черную юбку и жакет в тон. В такой же цветовой гамме предстал и Воля.

«Сидим на одном стуле и смеемся в голос…» — написала телеведущая.

Поклонники уверены, что так экс-гимнастка отреагировал на слухи об изменах возлюбленного. Многие отметили, что она очень уверена в себе. Фанаты одарили пару комплиментами: