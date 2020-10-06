Из пацанки в леди: эксперты «Модного приговора» объяснят, почему юбки и платья не вредят карьере

Любимая многими телезрителями программа «Модный приговор» не просто помогает участницам найти свой стиль, но и обрести уверенность в себе и развеять стереотипы. На этой неделе экспертам предстоит непростая задача – переодеть любительниц спортивного и мужеподобного стилей.

В студию шоу 7 октября придут брат с сестрой. Иван привел Дарину на модный суд потому, что видит, как та стала мимикрировать в мужском коллективе. Девушка уверена, что выбирая мужеподобный стиль и манеру вести переговоры, она способна отстоять свою позицию. А юбки и платья только мешают. Кроме того, попытка выглядеть женственно обернулась тем, что Дарину пригласили на деловые переговоры в кафе!

Стилисты программы помогут Дарине понять, что женственность в гардеробе и внешности — не враг карьере. Ведь оставаться леди можно в любой ситуации, даже на переговорах.

Помимо Дарины, к Александру Васильеву и Эвелине Хромченко 6 октября придет Даша, которая обожает спорт и, кажется, всю свою любовь отдала ему, как и гардероб — под тренировочные костюмы. А также Татьяна, которая 8 октября будет обвиняться в том, что перестала за собой следить после рождения дочки. В пятницу, 9 октября, в студии «Модного приговора» — любительница пацанского стиля в одежде и общении Екатерина.