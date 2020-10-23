Без возраста на лице: 47-летняя Высоцкая поделилась честным селфи без макияжа

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая имеет потрясающую фигуру, которой могут позавидовать многие молодые девушки. И каждый раз, когда звезда делится с поклонниками снимками в стильных нарядах, она неизменно получает огромное количество комплиментов. Стоит признать, что модельная внешность жены Андрея Кончаловского позволяет ей выбирать самые разные одежды — и во всех она выглядит превосходно.

На сей раз Высоцкая в своем микроблоге поделилась честным селфи без прикрас. На вечернем кадре звезда предстала без малейшего макияжа, в домашнем уютном худи. Наверняка многочисленные фолловеры телеведущей отметили, что возраст актрисы по лицу не отгадать. У Юлии ровная гладкая кожа, блеск в глазах и легкая улыбка, которые выдают молодой задор.

Кстати, накануне телеведущая отметила 17-летие своего кулинарного проекта «Едим дома!». И на кадрах по случаю праздника засветила повзрослевшего сына от Кончаловского. Петру тоже 17, это младший ребенок Юлии и мэтра кинематографии.