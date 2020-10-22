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«Вот наш ровесник!»: Высоцкая показала повзрослевшего сына в день рождения шоу «Едим дома»

Петру, как и телепроекту НТВ, 17 лет.

«Вот наш ровесник!»: Высоцкая показала повзрослевшего сына в день рождения шоу «Едим дома»
Юлия Высоцкая. Кадр из шоу "Мне это нравится"

Юлия Высоцкая со своей командой «Едим дома» отметила 17-летие в эфире НТВ. По словам ведущей, ее съемочная группа сохранила за все эти годы теплые дружеские отношения и, что приятно, никто не поправился, хотя дегустируют еду ведущей они после каждого эфира.

Как оказалось, этот праздник совпал с другим торжеством звезды — семейным. Кулинарный телепроект, по сути, ровесник ее сына Петра от Андрея Кончаловского. На своем YouTube-канале «Мне это нравится» артистка вспомнила первые программы, которые она начала вести уже глубоко беременной, и показала повзрослевшего сына.

Петр Кончаловский
Петр Кончаловский. Кадр из шоу «Мне это нравится»

«Вот наш ровесник! Первый эфир Петин был, когда Петя был у меня в животе», — сказала Юлия.

Ее коллеги вспомнили, как ведущая шоу ходила с огромным животиком по супермаркетам, покупая продукты, и даже сама собирала грибы в лесу, чтобы потом приготовить их в телепрограмме.

Юлия Высоцкая
Беременная Высоцкая на одном из первых шоу «Едим дома». Кадр из программы «Мне это нравится»

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Андрей КончаловскийЕдим домаПетр КончаловскийШоу "Мне это нравится!"Юлия ВысоцкаяЮлия Высоцкая и Андрей Кончаловский