«Моя бабуля и мама»: Высоцкая нашла в архивах черно-белое фото из советского прошлого

Юлия Высоцкая поделилась в личном блоге редким черно-белым кадром из семейного архива. На фото запечатлены ее близкие родственники по женской линии, и некоторые пользователи Сети заметили, что кое-что из внешности актриса взяла у них.

«На фотографии — мои бабуля и маленькая мама. Сегодня особенный день, мамин день рождения. Мамочка, я всегда рядом!» — подписала снимок жена Андрея Кончаловского.

«Юленька! С днем рождения мамочки!! Ураа!! А улыбка у тебя от бабушки!!» — откликнулась актриса Наталия Антонова. «С праздником вас! С таким прекрасным днем для каждого ребенка, сколько бы ни было ребенку!» — прокомментировал пост Максим Галкин. «Какие ваши корни прекрасные, с днем рождения мамочки! Я свою обожаю», — отметилась Марина Газманова.

Отметим, что часть своего детства Юлия провела в Новочеркасске, Ростовской области. Затем переехала в Баку, где закончила школу. Актерскому мастерству она обучилась в Белорусской государственной академии искусств, а также в Лондонской академии музыкального и драматического искусства.