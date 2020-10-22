Маленькая модница: Кудрявцева нарядила дочку в костюмчик со спортивным принтом

49-летняя Лера Кудрявцева — дважды мама. От первого мужа с музыкантом Сергеем Ленюком у телеведущей есть 30-летний сын Жан. А во втором браке, с хоккеистом Игорем Макаровым, звезда воспитывает двухлетнюю дочку Машу. Девочка растет настоящем умницей и любимицей маминых поклонников.

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Кудрявцева посвящает воспитанию дочки все свободное время. Она водит малышку на развивающие занятия уже год, и девочка отлично разбирается в геометрических формах, цветах, животных. Периодически мама хвастается достижениями крохи в своем Instagram на радость фанатам. А на этот раз повеселила фолловеров видео, на котором играет с малышкой в прятки.

Маша спряталась под подушкой, и мама пыталась искать дочку. «Куда-то Маша опять делась, непонятно», — стала спрашивать Кудрявцева. И нашла: «Чьи ноги вот это?»

Девочка вылезла из-под подушки и стала говорить маме, что это — не она под подушкой, а какая-то девочка. При этом кроха была наряжена в стильный трикотажный костюмчик со спортивным принтом — теннисными, футбольными и бейсбольными мячами. Девочка задорно попрыгала на диване и поинтересовалась, умеет ли мама так же.