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«Еще»: Кудрявцева запечатлела дочку в платьице Burberry за занятием по развитию мелкой моторики

Малышка с удовольствием посещает развивашки и уже знает многие цвета.

«Еще»: Кудрявцева запечатлела дочку в платьице Burberry за занятием по развитию мелкой моторики
Лера Кудрявцева/Фото: globallookpress.com

Не так давно телеведущая Лера Кудрявцева с малышкой Машей вернулись из отпуска. Мама с дочкой побывали на отечественном курорте в Сочи, где с удовольствием провели две недели, греясь на солнышке и принимая водные процедуры.

По возвращении в Москву Кудрявцева пока не спешит приступать к работе, а вот дочурку уже отправила на занятия. Девочка с сентября посещала развивающие занятия, которые пришлось приостановить на период пандемии. И вот с новыми силами малышка уже побывала на нескольких уроках, где вспомнила приобретенные знания.

На этот раз звездная мама нарядила малышку в платьице Burberry и показала, чему учится ее полуторагодовалая наследница.

«Нажимай, Машуль» — просит педагог Машу, и девочка старается орудовать прищепкой, развивая мелкую моторику и силу пальчиков.

Кудрявцева показала, как ее дочка занимается. Фото:
Кудрявцева показала, как ее дочка занимается. Фото: instagram.com/leratv/

Следующим заданием стал поиск пары для кукольной обуви по цвету. Девочка безошибочно подобрала нужные сочетания. Занятия так увлекли малышку, что она попросила в конце урока «Еще», и покивала в ответ, что хочет поиграть еще.

Напомним, малышка Маша появилась на свет в 2018 году в браке Кудрявцевой с хоккеистом Игорем Макаровым. У телеведущей есть еще один наследник – сын Жан Ленюк, которому в этом году исполнилось 30 лет.

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