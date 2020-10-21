Модная прическа: Лера Кудрявцева показала двухлетнюю дочку с отросшими волосами

Лера Кудрявцева не скрывает, что вторая беременность изменила ее жизнь. Она стала мамой снова уже в зрелом возрасте. По словам телеведущей, она испытывает совсем другие эмоции, так как своего сына Жана блондинка родила в 18 лет. Теперь она наслаждается тем, что малышка Мария растет и меняется на ее глазах. Молодой муж Игорь Макаров с радостью помогает возлюбленной заботиться о наследнице, которой недавно исполнилось два года.

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Кудрявцева много времени проводит на работе, а вот на светских мероприятиях она появляется крайне редко. Девушка предпочитает проводить вечера дома с мужем и дочкой. Минувшим летом она удивлялась, когда малышка на курорте едва не забрала все шляпы в магазине. Поклонники заметили, что девочка растет настоящей модницей, как мама. В свои два года она уже очень хорошо разговаривает и частенько спорит с родительницей.

Лера часто водит малышку на развивающие занятия к Елене Куликовой. Накануне она запечатлела наследницу во время урока. Мария предстала в молочном свитере с принтом в виде лисы. А так как у крохи отрасли волосы, она сделала ей модную прическу — два высокий хвостика.

Дочка Кудрявцевой уже умеет считать и даже определять форму — круг, овал, квадрат. Она знает множество животных, овощей, фруктов. Девочка легко выполняет задания преподавателя. Поклонники восхитились малышкой. Многие отметили, что она заметно подросла. Они считают, что кроха растет копией мамы.