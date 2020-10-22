«За максимальную естественность»: Саша Савельева поделилась честным фото с темными волосами

Саша Савельева не скрывает, что мечтала стать мамой не всегда. В начале отношений с Кириллом Сафоновым девушка не думала о детях, а потом ей оказалось очень сложно зачать малыша. Но в 2019 году она родила долгожданного сына Леона. Теперь артистка наслаждается материнством. Наследника она скрывает от общественности. При этом девушка быстро вернулась в форму. На сцене она выступает редко, но зато регулярно снимается в фотосессиях.

Еще во времена «Фабрики звезд» Саша поражала всех своими пышными светлыми локонами. Уход за волосами она доверяет только Владу Лисовцу и мастерам в его салоне. Певица почти не экспериментировала с имиджем, стараясь придерживаться пшеничного оттенка блонда, а также иногда выстригая челку. Но накануне артистка удивила фанатов своим преображением. Савельева поделилась честным фото без фотошопа и фильтров.

В кадре певица предстала в твидовом платье свободного кроя. Она позировала в пол-оборота, демонстрируя нежный макияж и темные локоны. Наряд был подколот иголкой.

«Порой мы забываем, как на самом деле приятно смотреть на себя без всех этих прибамбасов. Я люблю разные фильтры, но не очень люблю фотошоп, тотальный фотошоп (это, что касается соцсетей, в журналах или на фотосессиях конечно есть какие-то моменты, которые подправляются, этого требует индустрия), но все равно, я за максимальную естественность!! Потому что хочу не забывать себя настоящую», — рассказала звезда.

Поклонники поразились тому, как преобразилась артистка, став шатенкой. Но многие отметили, что светлый оттенок ей идет больше. «Я против фотошопа, только цветокоррекция», «Саша — красотка!! Но, верни блонд», «Саша! Что у вас за стрижка?! Каскад? Очень красиво! И с челкой вам супер», «Ну волосы однозначно потемнели… Александра, вам идет очень блонд! Возвращайтесь к нему», «Своя естественная красота лучше же», — прокомментировали пост подписчики.