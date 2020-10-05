Весь день у плиты: Савельева запечатлела мужа за приготовлением домашнего плова

Саша Савельева еще во время участия в «Фабрике звезд» выделялась благодаря своей эффектной внешности. Потом она построила карьеру певицы и встретила Кирилла Сафонова. Актер полюбил кудрявую блондинку, и они сыграли свадьбу. Год назад у пары родился сын Леон. Супруги долго мечтали о совместном ребенке, поэтому теперь наслаждаются тем, что они родители. Отметим, что у Сафонова есть взрослая дочка от первого брака, которая живет в США.

В последнее время Саша часто снимается в фотосессиях. Также она теперь выступает с флейтой, поэтому много репетирует. Однако муж ей всегда помогает с домашними делами. Так, в понедельник, 5 октября, он решил приготовить ужин. Актер простоял у плиты несколько часов, так как решил сделать плов.

«Баранина, морковка, лук в казане. Смотрите, плита не идеальная, нормальная для готовки», — отметила певица. «Спецы, не ругайтесь сильно! Я знаю, многие из вас лучше готовят плов. Я пытаюсь, я пока только учусь», — также попросил Сафонов.

Савельева все же помогла возлюбленному. Она перебрала рис и замочила его в воде. Затем актер добавил его в свое блюдо вместе с головкой чеснока. Позже пара показала результат своих стараний. При этом на заднем плане были слышны детские мультфильмы. По всей видимости, рядом находился их сын. Артистка запечатлела себя на диване с тарелкой. Она предстала с неброским макияжем. Девушка облачилась в лаконичный домашний костюм.

«Буду пробовать плов, который приготовил Кирилл. Ммм… и он шикарен. Мой муж шикарно готовит! Пойду и скажу ему об этом», — похвасталась звезда.

К слову, актер к тому времени ел уже третью тарелку плова. «Сам готовлю, сам съедаю… Остановись любимый», — попросила его жена.