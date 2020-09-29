Осенний шик: Саша Савельева в брючном костюме и на шпильках посетила светский раут

Певица повеселилась на празднике у продюсера Артема Сорокина в компании Андрея Малахова, Юлии Барановской, Славы, Зары и других звезд.

Саша Савельева больше года назад стала мамой. У певицы родился сын Леон. Первое время девушка посвящала себя только материнству. Она даже ушла из группы «Фабрика». Но теперь артистка порой выступает на сцене сольно, а также участвует в фотосессиях. После родов она в считанные недели вернулась в форму. Более того, девушка умело подчеркивает достоинства фигуры стильными и женственными образами.

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28 сентября Саша вышла в свет. Она посетила вечеринку продюсера Артема Сорокина. Он устроил светский раут в честь своего дня рождения. На торжестве отметилось много знаменитостей: Андрей Малахов, Юлия Барановская, Зара и другие звезды. Пела для именинника Слава, облаченная в леопардовое мини-платье с поясом. А вот Савельева выбрала для такого случая стильную классику. Она появилась среди гостей в черном брючном костюме в тонкую полоску. Приталенный жакет и брюки-дудочки подчеркнули ее стройную фигуру, как и туфли на шпильках.

Артистка пришла на праздник без своего мужа Кирилла Сафонова. Возможно, что актер остался дома, чтобы приглядывать за наследником. На вечеринке все пели, танцевали и поздравляли именинника. Кульминацией вечера стал семислойный торт со свечками. Сорокин загадал желание, задул свечи и угостил первым куском десерта свою маму.

Поклонники восхитились утонченным образом Саши. Однако ей не удалось затмить Барановскую, которая облачилась с корсет и жакет оверсайз. Она выглядела словно роковая женщина.