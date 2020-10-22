«Так не бывает»: Мария Горбань в бикини с разрезами сразила поклонников рельефными бедрами

Мария Горбань в декабре отметит 34-летие. Однако поклонники не перестают поражаться тому, в какой форме находится девушка. Она снялась в десятках картин и зачастую ей приходилось перевоплощаться в светских львиц, как в сериале «Кухня», где она сыграла экранную жену Дмитрия Нагиева. До сих пор многие приписывают им роман, хотя девушка замужем за Кириллом Зоткиным и воспитывает дочку Стефанию от прошлых отношений.

Недавно Горбань отдохнула в Ялте, но перед этим несколько недель она провела на Мальдивах. Путешествовать в 2020 году из-за пандемии коронавируса проблематично, но актриса не может жить без моря. Накануне она решила раззадорить поклонников, опубликовав ряд новых фото, сделанных во время отдыха. Она предстала в мини-бикини с разрезами цвета графита. Мария грациозно поворачивала бедра, демонстрируя все красоту соблазнительных изгибов. Она показала пресс и рельефные бедра.

«Такие фотографии в моем инстаграме заходят лучше всего!» — призналась артистка.

Подписчики были сражены ее загорелой фигурой без изъяна. Многие посчитали, что актриса таким образом передала привет Нагиеву. «Ну какая богиня!!!!!», «Всегда в такой идеальной форме!», «Маша, вы божественны, все в вас так ладно и гармонично, просто так не бывает, наверное», «Нагиев явно открыл рот, увидев ваши формы», «Привлекательная фигура», «Очень красивая», — прокомментировали пост фанаты.