«Оторопь взяла! Почему еще не голышом?»: Горбань в алом секси бикини засветила грудь, сидя на качелях

Марию Горбань поклонники по праву называют секс-символом отечественного кино. И это не случайно! Стоит только посмотреть, какие пикантные снимки в своем микроблоге публикует звезда сериала «Кухня». Экранная «жена» Дмитрия Нагиева знает, как привлечь к себе внимание фанатов. Маша то и дело будоражит фантазию мужской половины своих подписчиков в микроблоге, устраивая импровизированные дефиле в купальниках. Знаменитость позировала и вовсе без белья, так сказать в стиле ню.

На пляжном фото Горбань предстала в алом секси бикини, засветив пышный бюст и «ложбинку греха», сидя на качелях. Многие заподозрили, что Маша успела сделать пластику, уж слишком идеально выглядит ее грудь. Но сама актриса эти слухи никак не прокомментировала.