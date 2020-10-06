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«Оторопь взяла! Почему еще не голышом?»: Горбань в алом секси бикини засветила грудь, сидя на качелях

Экранная «жена» шоумен Дмитрия Нагиева знает, как привлечь к себе внимание поклонников.

«Оторопь взяла! Почему еще не голышом?»: Горбань в алом секси бикини засветила грудь, сидя на качелях
Дмитрий Нагиев и Мария Горбань. Фото: Instagram.com/gorban_masha

Марию Горбань поклонники по праву называют секс-символом отечественного кино. И это не случайно! Стоит только посмотреть, какие пикантные снимки в своем микроблоге публикует звезда сериала «Кухня». Экранная «жена» Дмитрия Нагиева знает, как привлечь к себе внимание фанатов. Маша то и дело будоражит фантазию мужской половины своих подписчиков в микроблоге, устраивая импровизированные дефиле в купальниках. Знаменитость позировала и вовсе без белья, так сказать в стиле ню.

Актриса Мария Горбань
Мария Горбань на отдыхе блеснула пышным бюстом в алом мини-бикини. Фото: Instagram.com/gorban_masha

На пляжном фото Горбань предстала в алом секси бикини, засветив пышный бюст и «ложбинку греха», сидя на качелях. Многие заподозрили, что Маша успела сделать пластику, уж слишком идеально выглядит ее грудь. Но сама актриса эти слухи никак не прокомментировала.

«Как птичка на веточке сакуры, красавица!!», «Какая гурия, словно из дворца султана», «Оторопь взяла! Почему еще не голышом?!», «Машуля, это бомбезно!!», «Небось Нагиев бахнулся в обморок!!», «Машенька, вами хочется только любоваться и восхищаться», «Очаровательная, впрочем как всегда», «От бикини одно название, я тут только бюст ваш вижу! И это впечатляет», «Соблазнительно!!», «Чаровница, всех заставит пасть к ногам», «Маша, пожалейте наши нервы!! Вы просто супер, как хороша и привлекательна», — отметили поклонники.

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