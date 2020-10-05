«А загар-то мальдивский»: Маша Горбань в купальнике на шнуровке блеснула изящными ногами в Ялте

Мария Горбань не скрывает, что обожает путешествовать. Она регулярно оказывается на популярных курортах с мужем Кириллом Зотовым. От прошлых отношений у девушки есть дочка Стефания. В свои 33 года актриса может похвастаться идеальной фигурой, поэтому без стеснения оголяется на камеру. Несколько лет назад она даже снялась в сериале «Кухня», где сыграл жену Дмитрия Нагиева. Многие поклонники до сих пор уверены, что между ними вспыхнул роман.

Тем временем Горбань минувшим летом успела отдохнуть на Мальдивах. Пока многие лишь мечтали об отпуске, она делилась красочными кадрами с острова. Девушка то и дело демонстрировала бронзовый загар, позируя в мини-бикини. А теперь она прилетела в Ялту, где снова отметилась на пляже. Маша запечатлелась на круглом диване с навесом. Она позировала в белом купальнике на шнуровке, который подчеркнул не только ее загар, но и идеальные формы. Артистка сверкнула изящными ногами.

«Когда фильтры не нужны и мама хороший фотограф», — написала звезда.

На этот раз Горбань проводит время без мужа, но с мамой и дочкой. Поклонники в свою очередь были удивлены тем, в какой прекрасной форме находится их любимица и осыпали ее комплиментами:

«И когда идеальная фигура!!», «Шикарные ноги», «Фильтры не нужны, когда такая красивая, как Маша Горбань», «Хороша Маша», «Обожаю, самая стильная девушка! И конечно красивая очень», «А загар-то мальдивский», «Когда шикарная фигура и безупречные ноги, то фильтры действительно лишние» «Нагиев заплачет, когда увидит», — прокомментировали пост подписчики.