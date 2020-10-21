«Тут все изумительно»: Федорова вышла в свет в песочном пальто и сапогах из питона

Оксана Федорова скоро отметит день рождения. Однако бывшая «Мисс Вселенная» не перестает удивлять поклонников своим моложавым видом. В 42 года она по-прежнему обладает стройно фигурой. Это позволяет знаменитости носить наряды на любой вкус: летом брюнетка с удовольствием облачалась в шифоновые платья в пол. В ее гардеробе также есть костюмы с брюками и белоснежные рубашки оверсайз.

С наступлением осени Оксана, как и другие модницы, достала из дальних полок шкафа теплые вещи. Теперь выглядеть стильно более сложно, так как приходится отдавать предпочтение многослойным образам. Но телеведущая научилась комбинировать вещи. Так, накануне она отправилась на модный показ, который прошел в Музее Моды. Федорова появилась на публике в уютном наряде в пастельных тонах.

Звезда предстала в молочном свитере с широким воротом, черных брюках и песочном пальто. Изюминкой аутфита стали ботинки из кожи питона с квадратным мысом. Для портала Teleprogramma.pro образ модели оценил дизайнер Сергей Никулин.

«Здесь такая осенняя классика. Тем более, сейчас главный тренд на экзотическую кожу рептилий — крокодила, питона. Тут все изумительно! Очень красивое сочетание молока, бежа и коричневого крокодила. Оксане ставим шесть из пяти. Мне очень нравится осенний романтический образ», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».