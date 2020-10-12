«Хоть на край земли»: Федорова в мерцающих брюках и принтованном пальто запечатлелась с мужем

Оксана Федорова раньше обладала престижным титулом «Мисс Вселенная». Прошло не мало лет, но она по-прежнему восхищает публику своей красотой, молодостью и грацией. Теперь девушка является телеведущей, а около года назад она также похвасталась своими вокальными данными. Знаменитость много времени уделяет работе, но на первом месте для нее остается семья. Недавно она отметила девятую годовщину со дня свадьбы с Андреем Бородиным.

У супругов подрастают двое детей: восьмилетний Федор и семилетняя Елизавета. В этом году Федорова отвела дочку в первый класс. Она редко делится семейными фото, но все же показала первоклашку. Своего мужа телеведущая тоже почти не показывает. Но при этом она не раз хвасталась, что именно Андрей научил ее закаляться и боксировать. А на днях Оксана поделилась новым фото, на котором запечатлена с возлюбленным.

В кадре девушка предстала в серебристых мерцающих брюках и принтованном пальто прямого кроя. Также был виден сверкающий воротник от жакета, в тон брюкам. Дополняли образ туфли расцветки омбре на шпильке. За руку звезду держал ее муж, который надел клетчатый пиджак и черные брюки. По всей видимости, они направлялись на какое-то мероприятие.

«За тобой хоть на край земли», — заявила Федорова.

Поклонники отметили, что они выглядят очень гармонично. Многие также обратили внимание на то, что телеведущая улыбается рядом с избранником. Образ девушки также привел их в восторг.