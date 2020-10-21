Лепестки роз и ванная с пеной: Лобода в платье из белого шифона провела романтический вечер

Певица заинтриговала фанатов, показав сюрприз, который ей устроил таинственный возлюбленный. Сама девушка выглядела так, будто она невеста.

Светлана Лобода не скрывает, что семья находится для нее на первом месте. Она воспитывает дочек: Евангелину и Тильду. Малышки путешествуют вместе с мамой. С отцом старшей наследницы певица давно рассталась, а вот папу младшей девочки предпочитает прятать. Она хранит в тайне даже его имя, но поклонники уверены, что это фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Они не раз были замечены вместе, а год назад артистка даже приезжала на его концерт.

На днях Лобода с размахом отметила день рождения. Она приехала в Дубай, где собрала друзей в русском ресторане. Весь вечер девушка танцевала в платье-сорочке. А на следующий день вечеринка продолжилась уже на роскошной яхте. К слову, на пальце артистки появилось кольцо с внушительным бриллиантом в 10 карат. Теперь фанаты гадают, чей это подарок и не собралась ли исполнительница хита «Твои глаза» замуж.

Светлана, которая привыкла свою личную жизнь держать за семью замками, после волны слухов решила их подогреть. Накануне вечером кто-то устроил ей сюрприз. В номере певицы из лепестков роз выложили сердце, а также набрали ванную с пеной тоже в виде сердца.

Вечером артистка нарядилась в платье в пол из белого шифона с рюшами. Легкий наряд подчеркивал ее фигуру. Она сшила его специально для этого дня. Девушка покрасовалась у террасы. По всей видимости, романтический вечер она провела не одна. Однако, что было дальше, звезда предпочла не показывать.