Лепестки роз и ванная с пеной: Лобода в платье из белого шифона провела романтический вечер

Светлана Лобода не скрывает, что семья находится для нее на первом месте. Она воспитывает дочек: Евангелину и Тильду. Малышки путешествуют вместе с мамой. С отцом старшей наследницы певица давно рассталась, а вот папу младшей девочки предпочитает прятать. Она хранит в тайне даже его имя, но поклонники уверены, что это фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Они не раз были замечены вместе, а год назад артистка даже приезжала на его концерт.
На днях Лобода с размахом отметила день рождения. Она приехала в Дубай, где собрала друзей в русском ресторане. Весь вечер девушка танцевала в платье-сорочке. А на следующий день вечеринка продолжилась уже на роскошной яхте. К слову, на пальце артистки появилось кольцо с внушительным бриллиантом в 10 карат. Теперь фанаты гадают, чей это подарок и не собралась ли исполнительница хита «Твои глаза» замуж.
Светлана, которая привыкла свою личную жизнь держать за семью замками, после волны слухов решила их подогреть. Накануне вечером кто-то устроил ей сюрприз. В номере певицы из лепестков роз выложили сердце, а также набрали ванную с пеной тоже в виде сердца.
Вечером артистка нарядилась в платье в пол из белого шифона с рюшами. Легкий наряд подчеркивал ее фигуру. Она сшила его специально для этого дня. Девушка покрасовалась у террасы. По всей видимости, романтический вечер она провела не одна. Однако, что было дальше, звезда предпочла не показывать.