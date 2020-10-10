«Один из главных трендов»: Бородина, Лобода, Нюша и другие звезды выбрали кожаные жакеты

С наступлением осени хочется по-прежнему выглядеть стильно и привлекательно. Ранее мы уже рассказали о самых модных косухах и плюшевых пальто, которые стали трендовыми в прошлом году и до сих пор не теряют актуальности. А те, кто любит выглядеть элегантно и современно, уже обзавелись кожаными жакетами. О том, с чем их носить, какой цвет выбрать ив чем прелесть этой вещи, рассказала модный эксперт, имиджмейкер и стилист Лариса Тимиряева.

«Жакеты и пиджаки (пиджак — это жакет в мужском стиле, размера оверсайз, как бы с мужского плеча) — незаменимая вещь в гардеробе современной женщины. Во-первых, они всегда в моде, особенно в классическом стиле. Во-вторых, они любому образу, даже в кэжуал стиле, придадут элегантности, а значит, удорожат. В-третьих, это просто палочка-выручалочка для визуальной коррекции фигуры. С наступлением осени 2020 одним из главных трендов утвердилась кожа, что и расставило приоритеты, сделав самым модным жакетом — кожаный. Краски осени определили модную палитру цветов. Все желто-рыжие, карамельные оттенки, бежево-коричневая и красно-коричневая гамма — самые модные. Ну и конечно же черный цвет — он уже стал классикой для кожаных вещей. В моде объем, следовательно, самым трендовым является жакет мужского стиля размера оверсайз. Тем более он просто располагает к созданию модных многослойных луков, а осенью уже хочется утеплиться», — поделилась эксперт.

Звездные модницы

Юлия Меньшова в 51 год может похвастаться отменным чувством стиля. Она ловко сочетает структуры и фактуры. В ее гардеробе этой осенью оказался пиджаке, который она носит с юбкой и толстовкой.

«Обратите внимание как обыграла модный кожаный пиджак цвета карамели, Юлия Меньшова, создав многослойный образ в стиле „спорт шик“, добавив контраста легкой юбкой с цветочным принтом Liberty (название в честь создателя знаменитого мелкого цветочного мотива Артура Либерти), что добавило образу женственности и природы, сделав его более теплым и нежным. Смелый прием, но вписаться в образ юбке помогла ее теплая цветовая палитра. А также, не последнюю роль сыграли солнечные очки круглой формы, что придали нотки «Бохо», перекликаясь со стилем юбки. В целом все смотрится целостно, гармонично, стильно и очень модно», — отметила Лариса.

Ксения Бородина не скрывает, что следит за трендами. Ей удается всегда опережать моду, приобретает стильные вещи. Так девушка купила сразу несколько жакетов из кожи разных цветов.

«Идеальный костюм сочетает в себе мужское и женское» — считала знаменитая Коко Шанель. Смешение мужского и женского — одна из самых устойчивых модных тенденций, привлеченная в моду ХХ века Коко Шанель и являющаяся модным трендом настоящего времени. Поэтому контрастное сочетание пиджака с женственной юбкой — одно из самых модных и популярных. Пример тому — образ Ксении Бородиной. Она отдала предпочтение мужской версии жакета, как бы снятого с мужского плеча модного карамельного оттенка, который просто идеально и вкусно сочетается с цветом горького шоколада ее волос и глаз. Нежная юбка плиссе выступает как раз тем самым женственным контрастом к маскулинному пиджаку, причем не только фасоном но и нежным зефирным оттенком розового. Получилось очень контрастно как в фасонах, фактурах, так и в цветовом комбинировании, поскольку слишком «летний» цвет юбки. Не могу быть до конца объективной, так как не вижу целостного образа, обуви и сумки. Контрастное сочетание вещей в образе обязательно должны быть поддержаны в аксессуарах иначе целостность и гармония восприятия нарушатся. Расцветка принта на футболке в абсолютной гармонии с карамельным цветом пиджака, а вот нежный зефирный оттенок юбки выбивается из шоколадно-карамельной идиллии, но если он найдет свое отражение в обуви, носках, сумочке, очках или в украшениях, то выглядеть будет бомбически», — отметила эксперт.

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«На пике популярности и кожаный укороченный жакет Спенсер. Спенсер — жакет с длинными рукавами и короткой (по моде) талией. А назван он по имени лорда Спенсера (1758 — 1834гг.). Именно его считают создателем жакета — спенсер. Этот вид жакета ворвался в моду 2020 вместе с модой на ретро. Он просто идеально подходит для создания многослойных образов. А также с помощью такого жакета можно визуально удлинить ноги, а усилить этот эффект можно с помощью высокого каблука», — пояснила Тимиряева.

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«Что еще может усилить модный градус кожаного жакета — это объемные рукава и акцентные плечи. Объемные рукава стали одним из самых главных трендов 2020 года. Такие жакеты могут отлично сочетаться как с объемными легкими брюками палаццо, но в сопровождении с обувью на каблуке, так и с юбкой А-силуэта, уравновешивая силуэт, с лаконичными платьями длины миди. Можно оставить объем только сверху и надеть такой жакет с узкими брюками или юбкой прямого кроя полуприлегающего силуэта, это поможет визуально сузить бедра. Вариантов, на самом деле много», — рассказала эксперт.

«Черный кожаный пиджак идеален для создания стильного и модного многослойного образа black total look. Кожа в сочетании с мягкими фактурами — это уже контраст и разница в оттенках. Не забывать применять и разницу в текстурах. Черный — идеальный фон для statement — аксессуаров или красной помады. И вообще black total look — самое модное сочетание осенне-зимнего модного сезона 2020 — 2021. Не первый сезон уверенно держится мода на накладные карманы, что нашло свое отражение и в кожаных пиджаках. Поскольку накладные карманы добавляют дополнительного объема и четких линий, что ассоциируется с военной формой, то с таким пиджаком очень гармонично будет сочетаться грубая обувь, например челси или берцы. Стильно обыграть такой пиджак попыталась Ксения Бородина. Но первое, что бросается в глаза — это голые ноги, которые диссонируют с объемным утепленном верхом. Могу отметить только правильное сочетание жакета с обувью, очки и черный джемпер, остальное мне не понятно. Ну если хотелось именно продемонстрировать не только обувь, но и носки, то брюки кюлоты сюда бы идеально вписались», — поделилась Лариса.

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«Еще хочу отметить модную тенденцию этой осени — использование кожаной рубашки вместо кожаного жакета, которая комплектуется в образ как второй слой. Очень модно такую рубашку носить с ремнем, получается более облегченный образ чем с пиджаком, но суть и стиль сохраняются и применяются те же требования», — пояснила эксперт.

«При ограниченном бюджете, достаточно приобрести всего одну трендовую вещь, которая позволит освежить весь гардероб и создать несколько новых модных образов из уже имеющихся в гардеробе вещей. Таким нужным приобретением этой осенью как раз и является кожаный жакет из искусственной кожи, который вы сможете носить и с платьем, и с брюками, джинсами… Единственное, лучше отдать предпочтение именно размеру оверсайз, чтобы сэкономить на тренче и утепляться создавая многослойные образы с жакетом», — дала совет Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.