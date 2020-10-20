Акцент на талии: Миддлтон в длинном алом пальто от McQueen появилась на публике с мужем

Кейт Миддлтон всегда была любимицей британцев. Однако конкуренцию ей составила Меган Маркл, когда стала частью королевской семьи. Обычно герцогиня Кембриджская не демонстрировала неприязни к жене принца Гарри, но они редко общались на публике. А когда Маркл покинула страну и вместе с возлюбленным объявила об отказе от королевских обязанностей, снова все внимание было устремлено на жену принца Уильяма.

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После карантина, который также действовал в Великобритании весной, Кэтрин вернулась к традиционным встречам с важными персонами. Недавно супруги впервые за долгое время приняли гостей в своем дворце. К ним приехал Владимир Зеленский с женой Еленой. Они обсудили насущные мировые проблемы. А первые леди двух стран продемонстрировали безупречное чувство стиля, выбрав монохромные образы.

20 октября Миддлтон и принц Уильям отправились на встречу с участниками проекта Hold Still, посвященного пандемии коронавируса. Внук королевы Елизаветы II выбрал костюм серого цвета и темный галстук, а вот его возлюбленная сразила всех ярким и женственным луком. Кэтрин вышла из машины в черной юбке плиссе и белой блузке. Изюминкой образа стало алое длинное пальто от Alexander McQueen и черные туфли-лодочки. Наряд подчеркнул ее талию и позволил показать изящные щиколотки.

Сначала герцог и герцогиня Кембриджские пообщались с теми, кто создал фотопроект. Они побывали на станции Ватерлоо. Позже супруги отправились в больницу Святого Варфоломея, где смогли пообщаться с онкологом Джойс Дуа. Напомним, что Миддлтон и сама занимается фотографией. Часто она делает снимки членов королевской семьи, которые потом становятся официальными портретами.