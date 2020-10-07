Двойная элегантность: Миддлтон в васильковом платье с поясом встретилась с Зеленским

Кейт Миддлтон даже во время пандемии не прекращала вести дела вместе с принцем Уильямом. Супруги организовывали онлайн-встречи, а их дети доставляли вместе с родителями еду пожилым людям, которые не могли выйти на улицу. Теперь у герцогини Кембриджской снова есть возможность появляться в стильных и элегантных образах на важных мероприятиях. Она редко позволяет себе красоваться в джинсах, отдавая предпочтения костюмам и платьям, зачастую из масс-маркета.

А 7 октября в Букингемском дворце побывали президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская. Они встретились и пообщались с принцем Уильямом и его женой в роскошном Тронном зале. Для такого случая Миддлтон выбрала платье миди с поясом василькового цвета от Emilia Wickstead. Нюдовые туфли-лодочки, элегантные локоны и неброский макияж дополнили ее образ. Внук королевы Елизаветы II был в классическом черном костюме и галстуке.

Зеленский тоже отдал предпочтение классике, а первая леди Украины предстала в белоснежном луке, состоящем из юбки макси и жакета с темным поясом, который сочетался с туфлями на шпильке. Из-за пандемии коронавируса Миддлтон и Уильям поприветствовали гостей без рукопожатий. Они пообщались на актуальные темы.

Поклонники стали обсуждать нарды герцогини и первой леди Украины. Многие отметили, что Кейт выглядела очень стильно. Пользователи Сети считают, что Елена тоже не промахнулась с образом, выбрав броский, но сдержанный лук. К слову, Зеленский прилетел в Лондон с делегацией министров с двухдневным визитом. В скором времени он с Борисом Джонсоном также подпишет соглашение о свободной торговле и стратегическом партнерстве.