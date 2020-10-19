Синий и его оттенки: эксперты выяснили, почему Кейт Миддлтон выбирает эту палитру

В 2020 году герцогиня Кембриджская очень часто появляется на публике в одежде таких цветов.

Синий цвет всегда был одним из любимых оттенков у Кейт Миддлтон. И в этом году она, как и остальные члены большой королевской семьи, чаще отдавала предпочтение именно этой цветовой палитре. Поклонники задались вопросом: с чем это связано? Ответ дали эксперты изданию Hello!.

Выяснилось, что, выбирая синий цвет в одежде, семья герцогов Кембриджских отдает дань британским медикам, которые борются с коронавирусом. Цвет их спецформы тоже синего оттенка. Помимо этого герцоги прислушались и к психологии цвета. Ведь синий олицетворяет стабильность и мир, что очень важно в непростое время.

Так, в платье синего оттенка Кейт на днях посетила медицинскую организацию. До этого она побывала в скаутском лагере в рубашке голубого тона. Такого же цвета было и ее платье на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Букингемском дворце.