Виктория Боня в джинсовой рубашке и белой мини-сумкой Yves Saint Laurent отметилась в Монако

Виктория Боня недавно заинтриговала поклонников, уехав на несколько дней в Италию в компании известного теннисиста Марата Сафина. Они побывали на побережье и провели время на вилле. Поклонники стали подозревать девушку в новом романе, так как после расставания с ирландским бизнесменом Алексом Смерфитом о своих связях светская львица умалчивает. Она намекала, что у нее есть воздыхатель, но его имя держит в секрете.

Тем временем, Боня вновь вернулась в Монако. Она живет в апартаментах с видом на побережье. Компанию ей составляет дочка Анджелина. С возвращением в карликовую страну светская львица стала все чаще хвастаться люксовыми нарядами. На этот раз она вышла на прогулку в джинсовой мини-юбке и рубашке из денима. Наряд в стиле 90-х годов девушка дополнила белыми мюлями и мини-сумочкой в тон от Yves Saint Laurent.

Волосы она собрала в пучок, а также надела солнцезащитные очки. Наряд позволил звезде подчеркнуть стройные и загорелые ноги. Поклонники оценили красоту девушки и ее стильный лук. «Шикарный образ из денима, рубашка стильная, юбочка супер», «Нога очень красиво поставлена, которая делает шаг просто супер», «Какая классная», «Эта знаменитая сумка», «Что носить в такой сумке», «Леди на прогулке», — прокомментировали пост подписчики.