«Вот это мышцы»: 41-летняя Летучая в мини-бикини обнажила рельефную фигуру

Елена Летучая стала знаменита в 2014 году, когда ей досталась роль ведущей в программе «Ревизорро». Теперь девушка уже снимает свое шоу, а также недавно она стала вести передачу с малышами «Детки-предки». Как и раньше, светская львица любит путешествовать. Зачастую компанию ей составляет муж Юрий Анашенков. Минувшим летом они побывали в Танзании.

Теперь Летучая решила вновь развеяться. На этот раз она следом за Светланой Лободой отправилась в Дубай, остановившись в фешенебельном отеле в престижном районе. Телеведущая поделилась снимками с побережья. Сначала она запечатлелась у бассейна в купальнике цвета фуксия. Девушка сидела у бассейна, демонстрируя безупречную фигуру. 41-летняя знаменитость похвасталась рельефной фигурой и идеальным прессом.

«Поработали, пора и отдохнуть. Летим к приключениям, солнцу», — написала звезда.

Поклонники поразились тому, в какой идеальной форме находится Летучая. «Красивая пара», «Ого, вот это мышцы», «Такой пресс», «Вашу фигуру издалека видно», «Массивные бедра, а так не скажешь», «Какая вы роскошная, фигура на зависть всем», — прокомментировали пост подписчики.