«Зачем так вытягивать ноги?»: Лобода в полосатом купальнике Dior сразила фанатов

Бывшая солистка «ВИА Гры» с размахом отметила 38-летие в Дубае. Она устроила морскую прогулку на яхте с друзьями.

Светлана Лобода привыкла удивлять поклонников. Украинская исполнительница души не чает в своих дочках: она не расстается с детьми, проводя с ними и каникулы, и все семейные праздники. Недавно поп-дива побывала в родным Киеве, а теперь прилетела в Дубай, где с размахом отметила день рождения.

Лобода повеселилась в ресторане в одной из высоток. Она пригласила на торжество узкий круг друзей, которые разделили с ней этот момент. Певица подчеркнула фигуру платьем-сорочкой из шелка. Она без устали танцевала до поздней ночи. А на следующий день артистка продолжила праздновать уже на роскошной яхте. Друзья пели ее хиты, пили шампанское и танцевали. На этот раз Светлана показала фигуру во всей красе, облачившись в трендовый полосатый купальник Dior. Трусики-шортики с высокой посадкой и крохотный лиф позволили звезде засветить все прелести своих форм.

«Читаю ваши многочисленные поздравления и купаюсь в вашей любви. Спасибо», — заявила Лобода, позируя на фоне знаменитого города.

Даже Игорь Крутой оставил ей комментарий с эмоджи в виде пламени. 38-летняя певица сразила поклонников. «Какая же вы идеальная», «Зачем так сильно вытягивать ноги?!», «Лобода — красотка, а бывшую коллегу, Галушко, видели?», «Пупок стоит уже прикрыть», — прокомментировали фото подписчики.

Отметим, что на днях Вера Брежнева тоже поделилась снимком, на котором позировала в черном купальнике в примерочной. Девушка показала фигуру без изъяна. Она, к слову, ровесница Лободы. Девушка тоже много занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме.