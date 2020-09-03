Летучая – в черном платье миди, Канделаки – в джинсах: что выбрали звезды для вечеринки Glamour

2 сентября состоялась долгожданная встреча звезд на мероприятии журнала Glamour. Бывшая ведущая «Ревизорро» пришла на праздник без мужа, а Дина Немцова впервые вышла в свет после свадьбы.

Карантин повлиял на жизни многих людей, включая знаменитостей. Несколько месяцев они не покидали свои дома, не работали и даже не виделись друг с другом. Лишь в конце лета медийные личности постепенно стали возвращаться к обычной жизни. Так 2 сентября состоялась светская вечеринка журнала Glamour. На традиционном мероприятии появилось много звезд. Одной из первых на красной дорожке предстала Елена Летучая.

Телеведущая осталась верна себе и выбрала наряд в черном цвете. Она позировала перед фотографами в платье-сорочке по фигуре из шелка. Элегантный образ дополнил жакет и босоножки. Наряд подчеркнул ее загорелую кожу. Женщина убрала волосы в небрежный пучок и надела колье. На этот раз Елена пришла одна без своего мужа Юрия Анашенкова, с которым недавно отдохнула в Занзибаре. «Фигура шикардос. Хочу такое платье», «Ой, ну красотка», «Роскошная женщина», — стали восхищаться звездой поклонники.

Также предпочла наряд черного цвета Дина Немцова. Дочка погибшего политического деятеля недавно вышла замуж. Это ее первый выход в свет в качестве замужней леди. Девушка облачилась в брючный костюм с модным жакетом с бахромой. Серебристые туфли-лодочки дополнили образ, как и миниатюрная сумка. А ее мама Екатерина Одинцова облачилась в белоснежный костюм с широкими брюками.

Еще больше привлекла к себе внимание Агата Муцениеце, которая выбрала платье по фигуре в пол с разрезом от бедра. Наряд кислотного цвета она дополнила босоножками. Многие отметили, что бывшая жена Павла Прилучного похорошела. «Сколько же комплиментов вчера я услышала в свою сторону», — призналась звезда.

А Тина Канделаки предпочла более повседневный лук. телеведущая блистала на вечеринке в рваных джинсах и жакете с белой оторочкой и объемными рукавами. 44-летняя женщина подчеркнула стройную фигуру.