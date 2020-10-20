«Наташа, это абзац»: Глюк’oZa в купальнике с ошеломляющим декольте засветила упругую грудь

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюк’oZa, давно живет в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. Но это не мешает исполнительнице хита «Я гуляю с доберманом» радовать фанатов пикантными фото, на которых она едва прикрывает тело одеждой. Певица любит заниматься йогой и спортом, что позволяет ей в 34 года выглядеть неотразимо и хвастаться подтянутой фигурой без изъянов.

Год назад Наталья отдыхала на Мальдивах с Ксенией Собчак. Теперь кажется, что она находится на курорте в одиночестве, так как ей некому даже намазать спинку звезды кремом от загара. При этом на отдыхе девушка занялась любимым делом, она регулярно делает фото в бикини. Накануне певица предстала в молочном лифе от купальника, а также подразнила округлыми бедрами в золотом наряде для плавания с открытой спиной.

Похоже, что на остров Глюк’oZa привезла целый чемодан с пляжной одеждой. Очередное утро она начала с того, что попозировала в купальнике бордового цвета с ошеломительным декольте. Девушка засветила упругую грудь, а также безупречные бедра и стройные ноги. Артистка грациозно позировала на камеру и даже показала брошку в виде сердца.

«Любовь храните в душе», — написала звезда.

Откровенные кадры взбудоражили ее поклонников. Многие не могли поверить, что мама двоих детей находится в такой идеальной форме: