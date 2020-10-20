«Наташа, это абзац»: Глюк’oZa в купальнике с ошеломляющим декольте засветила упругую грудь

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюк’oZa, давно живет в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. Но это не мешает исполнительнице хита «Я гуляю с доберманом» радовать фанатов пикантными фото, на которых она едва прикрывает тело одеждой. Певица любит заниматься йогой и спортом, что позволяет ей в 34 года выглядеть неотразимо и хвастаться подтянутой фигурой без изъянов.
Год назад Наталья отдыхала на Мальдивах с Ксенией Собчак. Теперь кажется, что она находится на курорте в одиночестве, так как ей некому даже намазать спинку звезды кремом от загара. При этом на отдыхе девушка занялась любимым делом, она регулярно делает фото в бикини. Накануне певица предстала в молочном лифе от купальника, а также подразнила округлыми бедрами в золотом наряде для плавания с открытой спиной.
Похоже, что на остров Глюк’oZa привезла целый чемодан с пляжной одеждой. Очередное утро она начала с того, что попозировала в купальнике бордового цвета с ошеломительным декольте. Девушка засветила упругую грудь, а также безупречные бедра и стройные ноги. Артистка грациозно позировала на камеру и даже показала брошку в виде сердца.
«Любовь храните в душе», — написала звезда.
Откровенные кадры взбудоражили ее поклонников. Многие не могли поверить, что мама двоих детей находится в такой идеальной форме:
«А где приличия?!», «Это вы так на пляже ходите?!», «Сколько мужчин свернули себе шею?!», «Мать, куда так вырядилась?!» «Наташа, это абзац!!», «Фигура роскошная, слов нет», «И куда муж смотрит?!», «Саша не против таких видов?!» — стали обсуждать кадры пользователи Сети.