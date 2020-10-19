«Это наглость!»: Глюк’oZa в молочном бикини засветила бюст на мальдивском побережье

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюк’oZа, в начале карьеры скрывала свою личность. Теперь девушка неустанно хвастается своей красотой. Минувшим летом певице исполнилось 34 года. Она по-прежнему может дать фору даже супермоделям. Артистка занимается йогой вместе с мужем Александром Чистяковым, что позволяет ей держать себя в форме. Она родила двоих дочек, но это нисколько не испортило ее фигуру.

В последнее время Наталья почти не покидала свой особняк. Она уделяла время наследницам и набиралась сил. Как оказалось, летом девушка переболела коронавирусом, что сорвало ее планы на отпуск. Но в середине осени она решила наверстать упущенное. Певица уехала на Мальдивы. Теперь Глюк’oZa дразнит фанатов смелыми фото в купальниках. На свежем фото артистка позировала в молочном бикини, засветив красивый бюст.

«Очень сложно в этот раз настроиться на отпуск. Преследует неловкое чувство, что отдых в такое непростое время — это наглость! Но в этом году я ждала отпуска больше своего дня рождения», — поделилась звезда.

Ее волосы были влажными, а вот от макияжа поп-дива отказалась, лишь губы подчеркнув алой помадой. Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие вновь удивились тому, в какой идеальной форме она находится. Позже девушка разметила еще одно фото, на котором уже позировала в «золотом» слитном купальнике с открытой спиной. Наряд подчеркнул ее округлые бедра. Было видно, что кожа порозовела от солнца.

«Очень не люблю кого-то напрягать на отдыхе. Намазала спину сама. Классика русского туриста», — призналась артистка.

На этот раз она засветил прелести фигуры. Поклонники восхитились ее красотой. «Лети, отдыхай и набирайся сил и прекрасных эмоций», «Какие формы», «Очень красивая», «Цыпочка на пляже», «Очень смело, ваше тело наше дело», — стали писать подписчики.