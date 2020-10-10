«Вау, какая»: Глюкоза в шифоновой тунике с бахромой подразнила поклонников загорелыми ногами

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, в начале карьеры скрывала свою внешность. Зато теперь девушка знаменита не только своим вокалом, но и эффектной фигурой. Несмотря на то, что певица уже 14 лет состоит в браке с бизнесменом Александром Чистяковым, она по-прежнему радует фанатов смелыми фото в бикини или откровенных нарядах. Красотой артистки восхищается даже Ксения Собчак, которая год назад отдохнула с ней на Мальдивах.

На днях Глюкоза писала, что наслаждается осенью. Но судя по всему, она скучает по летним дням на море. В соцсети певица опубликовала фото, сделанное на курорте. Девушка в кадре позирует среди пальм в накидке из лазурного шифона с бахромой. Наряд позволил ей обнажить идеальные и очень загорелые ноги. Распущенные волосы и длинные серьги дополнили пляжный образ. Артистка блеснула изящными бедрами.

«Наступает ночь, просыпается…кто?», — загадочно написала она.

Поклонники не подозревали, что мама двоих детей находится в такой форме. 34-летнюю певицу осыпали комплиментами подписчики. Ноги девушки взбудоражили их своей красотой. «Ножки огонь», — заявила Наталья Подольская. «Моя же ты звезда!», «Горячая штучка», «Красавица, выглядите супер», «Красивая женщина», «Вау, какая», «Точеные формы», «Просто богиня пляжа», — прокомментировали пост подписчики.