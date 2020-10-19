Соседи Меган Маркл и принца Гарри заговорили о разладе в их семье

Летом этого года Меган Маркл и принц Гарри стали собственниками большого особняка неподалеку от Санта-Барбары. После чего заключили сделку с Netflix на десятки миллионов долларов и планируют заниматься созданием фильмов и программ. Финансовое состояние пары стабилизировалось, но, кажется, у них случился разлад.

Как сообщает New Idea, соседи герцогов Сассекских все чаще замечают, что Меган и Гарри не проводят время вместе. Он все чаще остается дома с маленьким Арчи и собакой, а она с утро до позднего вечера сидит в близлежащем ресторане с ноутбуком. Некоторые даже предположили, что актриса поселилась там, ведь при заведении общепита есть коттеджи для отдыха. По слухам, Гарри вся эта ситуация не нравится. Ведь его супруга могла бы спокойно оборудовать офис в своем огромном доме.

Недавно стало известно, что принц Уильям всячески пытался отговорить Гарри жениться на Меган. Для беседы с ним он даже привлекал близких родственников. Гарри их выслушивал, но сделал по-своему.