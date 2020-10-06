Привлекательное вознаграждение: Меган Маркл и принц Гарри поставили условие Nеtflix

Герцоги Сассекские могут принять участие в реалити-шоу только в двух случаях.

На прошлой неделе стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри могут стать участниками реалити-шоу. Транслировать проект будет стриминговый сервис Nеtflix, а герцоги должны жить под прицелом видеокамер в течение трех месяцев. Теперь же источник, близкий к паре, заявляет, что они согласны показать свою жизнь, но только в двух случаях.

Как сообщает Mirror, герцоги Сассекские готовы рассмотреть предложение в том случае, если проект будет интересным, а финансовое вознаграждение привлекательным.

Напомним, что в августе Меган и Гарри заключили контракт с Nеtflix стоимостью 112 миллионов фунтов стерлингов. В рамках договора они будут заниматься созданием фильмов, сериалов и детских шоу. Какие это будут проекты, стриминговый сервис пока не рассказывает, но известно, что их разработкой супруги уже занимаются.