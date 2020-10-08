Королевский страх: Меган Маркл и принц Гарри могут выдать дворцовые тайны

Накануне крупной сделки с Netflix Меган Маркл и принц Гарри получили предупреждение от Букингемского дворца. Суть его в том, что герцоги Сассекские не должны раскрывать никакие личные данные королевской семьи в своих проектах.

Королевский комментатор Ричард Фильцуильямс говорит: после скандальной биографии «Обретая свободу» королева опасается любых высказываний пары. Хотя сам Ричард уверен, что Меган и Гарри в своих новых фильмах будут придерживаться определенных границ. Его слова цитирует Express.

Договор со стриминговым сервисом Меган Маркл и принц Гарри заключили в конце лета. Работа герцогов над докфильмами, сериалами и детским шоу оценивается в 126 миллионов фунтов стерлингов. Ранее стало известно, что Netflix предложил им также стать участниками реалити-шоу.