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Королевский страх: Меган Маркл и принц Гарри могут выдать дворцовые тайны

Герцоги Сассекские могут снять докфильм и стать героями реалити-шоу.

Королевский страх: Меган Маркл и принц Гарри могут выдать дворцовые тайны
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

Накануне крупной сделки с Netflix Меган Маркл и принц Гарри получили предупреждение от Букингемского дворца. Суть его в том, что герцоги Сассекские не должны раскрывать никакие личные данные королевской семьи в своих проектах.

Королевский комментатор Ричард Фильцуильямс говорит: после скандальной биографии «Обретая свободу» королева опасается любых высказываний пары. Хотя сам Ричард уверен, что Меган и Гарри в своих  новых фильмах будут придерживаться определенных границ. Его слова цитирует Express.

Договор со стриминговым сервисом Меган Маркл и принц Гарри заключили в конце лета. Работа герцогов над докфильмами, сериалами и детским  шоу оценивается в 126 миллионов фунтов стерлингов. Ранее стало известно, что Netflix предложил им также стать участниками реалити-шоу.

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