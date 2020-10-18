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«С моей девочкой!»: Иосиф Пригожин готовится к запуску нового клипа с Валерией

51-летний продюсер рассказал о старте творческой работы.

«С моей девочкой!»: Иосиф Пригожин готовится к запуску нового клипа с Валерией
Иосиф Пригожин. Фото: Instagram.com/prigozhin_iosif

Поклонники пары продюсера Иосифа Пригожина и певицы Валерии не перестают умиляться отношениям супругов. В браке знаменитости состоят уже 16 лет, но при этом «конфетно-букетный» период у них еще не заканчивался. Недавно на личной странице в сети Иосиф опубликовал свежий совместный кадр с женой.

Отметим, что Пригожин всегда ласково обращается к Валерии:

«Девочка моя», «Малышка».

Во время завтрака на съемках нового клипа артистки продюсер чувствовал себя очень счастливым. По словам Иосифа, причиной его отличного настроения стала жена.

«Доброе всем воскресное утро! С моей девочкой оно у меня всегда такое. А мы начинаем подготовку к новому клипу. Шестого ноября на всех streaming platforms премьера сингла», — порадовался Пригожин.

Валерия для утренней трапезы выбрала спортивные бейсболку и черное платье, а Иосиф надел белую рубашку-поло с коротким рукавом и такого же цвета кепку.

Иосиф Пригожин
Иосиф Пригожин и Валерия на завтраке. Фото: Instagram.com/prigozhin_iosif

Отметим, что скоро пара станет бабушкой и дедушкой. Сын певицы Арсений Шульгин опубликовал снимок беременной жены Лианы в своем микроблоге.

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