«Это их раздражает»: Пригожин признался, что не интересуется личной жизнью детей Валерии

Известный продюсер не вмешивается в дела наследников, чтобы не допекать их родительским вниманием.

После того, как младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин опубликовал в Instagram фото, которое дает повод полагать, что его молодая супруга уже ждет ребенка, Teleprogramma.pro позвонила продюсеру Иосифу Пригожину, чтобы уточнить, знает ли мужчина о скором пополнении в семействе. Продюсер честно ответил, что пока не в курсе таких новостей. Если в недавно созданной семье Арсения действительно ожидается пополнение, то муж Валерии ждет, когда молодой человек сам ему об этом расскажет. А пока что он ничего не знает про беременность невестки, но считает, что «нет дыма без огня».

Пригожин добавил, что он перестал пристально следить за жизнью пасынка, так как тот уже взрослый, и может негативно отреагировать на излишнее внимание старших родственников.

«У каждого родителя есть история, когда ты интересуешься жизнью детей. Потом это их раздражает. Ты говоришь: «Ну, ладно. Все хорошо» и отпускаешь их», — поделился мужчина семейной мудростью.

У самого Иосифа такой период уже наступил. Так что ждем официальных новостей от молодой пары.

Напомним, в конце августа 21-летний сын Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной — 20-летней модели Лиане Волковой. Уже тогда пошли слухи, что красавица-невеста находится в положении. Кстати, недавно она взяла себе фамилию мужа.