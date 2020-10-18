«От всей души»: Иосиф Пригожин поздравил Дмитрия Пескова с 53-летием

Недавно свой день рождения праздновал пресс-секретарь Владимира Путина. Дмитрия Пескова поспешил поздравить музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. В своем микроблоге муж певицы Валерии разместил совместное с именинником фото и выразил слова благодарности государственному деятелю.

«Дорогой Дмитрий Сергеевич! От всей души поздравляю Вас с днем рождения. Будьте здоровы и счастливы. Удачи в Вашем нелегком труде», — написал Пригожин.

Шоумен опубликовал снимок, на котором запечатлелся с Дмитрием Сергеевичем на празднике по случаю дня рождения пресс-секретаря. Знаменитости имели возможность продемонстрировать свои парадные костюмы на камеру.

Отметим, что к словам обладателя премии «Лучший бизнесмен года» присоединился и писатель-юморист Евгений Петросян.

«Присоединяюсь к поздравлениям», — оставил комментарий Народный артист.

Напомним, что на 53-летие мужа фигуристка Татьяна Навка устроила вечеринку, где собрался весь «высший свет». Олимпийская чемпионка по танцам на льду устроила зажигательный танец для Пескова под трек «Летящей походкой». А помогал ей исполнитель Николай Басков. «Золотой голос» не упустил момента показать свое театральное и танцевальное мастерство и пустился в пляс.