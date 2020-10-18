Меган Маркл рассказала, как ее изменил сын Арчи

Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями полтора года назад. Весной этого года они отказались от исполнения королевских обязанностей и переехали жить в США. А недавно купили там собственный дом. Во время одного из последних прямых эфиров пара отметила, что Арчи не дает им расслабиться, потому что растет непоседой.

Как сообщает Express, Меган призналась, что материнство сделало ее смелее.

«Каждый день я думаю, как сделать этот мир лучше для Арчи?», — цитирует издание герцогиню Сассекскую.

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Несмотря на то, что принц Гарри и Меган Маркл отказались от обязанностей дворца, их сыну все равно придется придерживаться некоторых правил. Например, ему придется спрашивать разрешение о женитьбе в будущем у короля Великобритании. Напомним, что на данный момент Арчи является седьмым в списке престолонаследников.