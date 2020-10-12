Пандемия помогла: принц Гарри и Меган Маркл рассказали о первых шагах маленького Арчи

Супруги признались, что, если бы не пандемия, они бы могли пропустить множество трогательных семейных моментов.

11 октября британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали удаленное интервью пакистанской правозащитнице Малале Юсуфзай. Темой для разговора стал Международный день девочек, но речь зашла и об одном мальчике — знаменитые супруги не могли не рассказать немного о своем сыне Арчи, которому скоро исполнится полтора года.

Говоря о том, что в период пандемии им пришлось меньше заниматься делами и больше проводить время в узком семейном кругу, герцоги Сассекские поделились, что эта ситуация позволила им увидеть, как пошел их сын.

«Мы оба были там, когда он делал первые шаги. Видели его первую пробежку, первое падение, первое все», — трогательно рассказал Гарри. «Во многих смыслах нам повезло, что мы смогли наблюдать, как он растет. В отсутствие «ковида» мы бы больше путешествовали и работали. Мы бы упустили много таких моментов», — добавила Меган.

Добавим, что в недавних интервью британский принц рассказывал, что Арчи очень активный — не дает им с женой расслабиться. Гарри мечтает, что мальчик начнет играть в регби, когда подрастет.