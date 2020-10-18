«Управляем миром»: Стефания Маликова позировала для своего бренда вместе с дочерью Игоря Матвиенко

20-летняя дочь музыканта Дмитрия Маликова презентовала новую коллекцию головных уборов. Стеша Маликова создала собственный бренд одежды во время самоизоляции весной 2020 года и с тех пор не расстается с эскизами нарядов и образцами тканей будущих платьев.

Недавно на личной странице девушки появился снимок новинки от Стефании — разноцветные платки. Примечательно, что в качестве модели для новой коллекции Маликова захотела видеть подругу и дочь Игоря Матвиенко — Полину Матвиенко.

Наследница 60-летнего продюсера, как и Маикова, учится в одном из самых престижных российских ВУЗов — МГИМО. Девушки знакомы еще с школьных времен, когда посещали элитную частную Жуковскую гимназию.

Отметим, что Маликова сама часто демонстрирует работы своей творческой команды. Вот и в этот раз Стеша надела белую майку и на контрасте с ней повязала на голову голубой шелковый платок. Полина же, наоборот, выбрала белоснежную косынку и топ цвета морской волны. Юные модели позировали, слегка приоткрыв рот.

«Бейонсе была права. Мы управляем миром», — подчеркнула начинающий модельер.

Поклонники Стефании были восхищены такой презентацией. Они написали в комментариях под фото: