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Папа не меняется: Стефания Маликова поделилась редкими семейными снимками

20-летняя дочка Дмитрия Маликова сравнила, каким был композитор в молодости и сейчас.

Папа не меняется: Стефания Маликова поделилась редкими семейными снимками
Стефания Маликова любит проводить время со своей семьей и делиться приятными воспоминаниями с подписчиками. Фото: Instagram.com/steshamalikova

Обычно знаменитости размещают фотографии с последних модных показов, недавних путешествий и вечеринок. Однако иногда в их архивах оказываются кадры поинтереснее. Так в последних Stories микроблога дочери исполнителя Дмитрия Маликова можно было увидеть малышку Стешу в объятиях молодого папы.

Стефания опубликовала архивный снимок, а следом разместила фото из настоящего времени. Время идет, а певец все также улыбается при виде своей наследницы.

Стефания Маликова и Дмитрий Маликов
Архивный снимок Дмитрия и Стефании Маликовых. Фото: Instagram.com/steshamalikova
Стефания Маликова и Дмитрий Маликов
Повзрослевшая Стефания со своим папой. Фото: Instagram.com/steshamalikova

Также начинающий модельер продемонстрировала свой наряд из детства. Напомним, что за время карантина Стефания создала собственный бренд платьев. Судя по фото, девушка еще в ранние годы питала любовь к ярким нарядам.

Стефания Маликова
Маленькая Стеша Маликова вместе с отцом Дмитрием Маликовым. Фото: Instagram.com/steshamalikova

Отметим, что 50-лтний автор проекта «PIANOMANIЯ» два года назад стал отцом во второй раз. Сын Маликова часто мелькает не только в аккаунте папы, но и сестры Стеши. Марк с малых лет испытал на себе, что такое публичная жизнь. Мальчик уже активно снимается в рекламных компаниях вместе с отцом.

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