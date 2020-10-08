Папа не меняется: Стефания Маликова поделилась редкими семейными снимками

20-летняя дочка Дмитрия Маликова сравнила, каким был композитор в молодости и сейчас.

Обычно знаменитости размещают фотографии с последних модных показов, недавних путешествий и вечеринок. Однако иногда в их архивах оказываются кадры поинтереснее. Так в последних Stories микроблога дочери исполнителя Дмитрия Маликова можно было увидеть малышку Стешу в объятиях молодого папы.

Стефания опубликовала архивный снимок, а следом разместила фото из настоящего времени. Время идет, а певец все также улыбается при виде своей наследницы.

Также начинающий модельер продемонстрировала свой наряд из детства. Напомним, что за время карантина Стефания создала собственный бренд платьев. Судя по фото, девушка еще в ранние годы питала любовь к ярким нарядам.

Отметим, что 50-лтний автор проекта «PIANOMANIЯ» два года назад стал отцом во второй раз. Сын Маликова часто мелькает не только в аккаунте папы, но и сестры Стеши. Марк с малых лет испытал на себе, что такое публичная жизнь. Мальчик уже активно снимается в рекламных компаниях вместе с отцом.