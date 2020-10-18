«Роскошные формы»: Лопырева в черном купальнике восхитила фанатов пышным бюстом

Виктория Лопырева уже почти год состоит в браке с Игорем Булатовым. Девушка первое время скрывала своего избранника. Лишь когда она была на последних месяцах беременности, ее заметили в компании бизнесмена. В Майами на свет появился их сын Марк Лео. Уже после этого они приехали на родину, где расписались в ЗАГСе. Теперь влюбленные постоянно путешествуют и почти не появляются в России.

Несмотря на замужество, Лопырева продолжает участвовать в пикантных фотосессиях. Она быстро вернулась в форму и порой носит одежду без нижнего белья. Блондинка не скрывает, что ей нравится отказываться от бюстгальтера. Тем более, что уже несколько месяцев она отдыхает в Турции, где стоит жаркая погода. Накануне девушка увиделась с друзьями, а теперь устроила фотосессию на пляже Белека. Она позировала на побережье в лучах заката.

Виктория облачилась в черный купальник с глубоким декольте. Он подчеркнул не только ее роскошный бюст, но и длинные ноги. Девушка изгибалась, демонстрируя всю красоту фигуры. Жена Булатова собрала волосы в пучок. Она хвасталась безупречными формами. К слову, модель занимается спортом и йогой, чтобы поддерживать себя в форме.

Лопырева произвела настоящий фурор. Поклонники осыпали ее комплиментами. «Грациозная львица», «Ты самая красивая женщина в мире», «Видно, что любите себя, поэтому такая шикарная фигура, красивое лицо», «Викуля самая настоящая шоколадка», «Красивые черты лица», «Роскошные формы», «Мать, как так? Просто безупречная», — прокомментировали пост подписчики.