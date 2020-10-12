Лопырева в мини-платье с бахромой засветила красивую грудь на пляже Белека

Виктория Лопырева для многих поклонников является олицетворением женственности. Девушка даже была признана «Ростовской красавицей» в 2001 году, а позже стала «Мисс Россией». Одно время блондинка встречалась с футболистом Федором Смоловым, но до свадьбы дело так и не дошло. А год назад она вышла замуж за бизнесмена Игоря Булатова. На тот момент у них уже родился сын Марк Лео.

Последние месяцы Лопырева проводит в Турции. Когда в мире начал бушевать коронавирус, девушка предпочла уехать из России. По всей видимости, пока на родину она возвращаться не намерена. Почти каждый день модель проводит на пляже Белека, а иногда устраивает вечеринки, посиделки с подругами или морские прогулки на яхте. Накануне Виктория решила позировать среди пальм на побережье.

Перед объективом фотокамеры Виктория предстала в мини-платье сливочного цвета с бахромой. Наряд подчеркнул ее загорелую кожу. На шее девушки красовалась подвеска с огромным камнем, которая висела прямо над ложбинкой. Глубокое декольте позволило модели засветить красивую грудь. Она даже станцевала в своем платье на пляже.

Поклонники восхитились красотой девушки. «Вы, как всегда, топ», «Ой, какая красота», «Как куколка», «Все образы идут», «Фигурка зачетная», «Как всегда, неотразима», «В этом платье ваши формы еще слаще», «Какое декольте», «Вы просто богиня», — прокомментировали пост подписчики.